Израиль заявил об ударе по секретному центру ядерных разработок в Иране

«ЦАХАЛ нанесла удары по многочисленным целям, принадлежащим иранской группе по разработке ядерного оружия, входящей в состав Министерства обороны Ирана, с целью ослабления возможностей иранского террористического режима в области ядерного оружия», — говорится в сообщении.
Израиль утверждает, что на объекте ученые-ядерщики тайно работали над ключевым компонентом ядерного оружия.
После 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года — операции «Восходящий лев» — разведка Армии обороны Израиля продолжила следить за деятельностью ученых и обнаружила их на объекте под названием «Минзадехеи».
Этот удар «дополняет серию ударов, проведенных в ходе операции “Восходящий лев”, говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл целью июньской операции уничтожение ядерной программы Ирана, США тогда присоединились и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ходе американо-израильской операции погибли в том числе шесть ведущих иранских ядерных ученых и несколько профессоров ведущих университетов страны.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.
28 февраля ЦАХАЛ нанесла «превентивные» удары по ряду целей в Иране, в том числе по Тегерану. Власти еврейского государства назвали свою операцию «Рычащий лев». Трамп объявил в тот же день, что США присоединились к Израилю и начали масштабную военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость».
