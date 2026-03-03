Израиль заявил об ударе по секретному центру ядерных разработок в Иране

28 февраля ЦАХАЛ нанесла «превентивные» удары по ряду целей в Иране, в том числе по Тегерану. Власти еврейского государства назвали свою операцию «Рычащий лев». Трамп объявил в тот же день, что США присоединились к Израилю и начали масштабную военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость».