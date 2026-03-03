Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР начал новую волну операции «Правдивое обещание 4»

Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) начал 16-ю волну операции «Правдивое обещание 4». Об этом сообщает Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Источник: Reuters

«Началась 16-я волна операции “Истинное обещание 4” … с массированным применением ракет и беспилотников Корпуса воздушно-космических сил против сердца оккупированных территорий», — указывается в сообщении ведомства.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что после американских авиаударов Иран лишился военно-морских и военно-воздушных сил, а также систем радиолокационного обнаружения.

Вчера КСИР сообщал об ударах по центрам разведки и военным складам США в Персидском заливе. В ведомстве также заявили о поражении 60 стратегических целей и 500 военных объектов США.

Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В ходе ударов погиб верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Тегеран инициировал операцию «Истинное обещание 4», в рамках которой наносит удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше