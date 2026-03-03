КСИР начал новую волну операции «Правдивое обещание 4»

«Началась 16-я волна операции “Истинное обещание 4” … с массированным применением ракет и беспилотников Корпуса воздушно-космических сил против сердца оккупированных территорий», — указывается в сообщении ведомства.
Вчера КСИР сообщал об ударах по центрам разведки и военным складам США в Персидском заливе. В ведомстве также заявили о поражении 60 стратегических целей и 500 военных объектов США.
Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В ходе ударов погиб верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Тегеран инициировал операцию «Истинное обещание 4», в рамках которой наносит удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.