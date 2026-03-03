КСИР начал новую волну операции «Правдивое обещание 4»

Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В ходе ударов погиб верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Тегеран инициировал операцию «Истинное обещание 4», в рамках которой наносит удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.