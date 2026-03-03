В Мадриде ответили на угрозу Трампа прекратить торговлю с Испанией

Правительство Испании отреагировало на угрозу президента США Дональда Трампа прекратить торговлю со страной. Об этом сообщает газета El Pais.
В Мадрид подчеркнули, что Испания выполняет свои международные обязательства и является «надёжным торговым партнёром для 195 стран мира», включая Соединенные Штаты, с которыми поддерживаются «исторические и взаимовыгодные торговые отношения».
«Если администрация в Вашингтоне хочет пересмотреть эти отношения, она должна делать это с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между ЕС и США», — говорится в документе.
Ранее глава Белого дома заявил, что США прекращают торговлю с Испанией из-за того, что Мадрид отказывается давать разрешение на использование своих военных баз против Ирана.