Трамп заявил об «огромной вражде» между руководством РФ и Украины

Личные отношения лидеров двух стран накладывают отпечаток на ход конфликта, считает президент США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что главы России и Украины якобы испытывают взаимную вражду, что оказывает влияние на развитие конфликта между государствами.

«Между президентом (Владимиром. — При. ред.) Путиным и президентом (Владимиром — При. ред.) Зеленским — огромная ненависть», — сказал глава США на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая проходит в Белом доме.

Трамп заявил, что видел много ненависти в своей жизни.

«Думаю, это практически на высшем уровне», — охарактеризовал президент отношения двух лидеров.

Он считает, что личная вражда Путиным и Зеленским оказывает негативное влияние на ход конфликта, что «плохо для обеих сторон».

Ранее Трамп в своем посте в соцсети сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — основателем знаменитого американского бродячего цирка, пишет «360».

Напомним, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен попросил Путина обуздать «бешеного пса Зеленского», потому что президент США, по мнению эксперта, не может справиться с украинским лидером.

