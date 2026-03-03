Трамп заявил, что расстроен Британией в вопросе военного сотрудничества

«Я не в восторге от Великобритании», — сказал он.
По его словам, Лондон повел себя крайне несговорчиво в ситуации с островом Диего-Гарсия. Они испортили отношения, подчеркнул глава Белого дома.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее хозяин Овального кабинета высказал недовольство и в адрес Испании. Республиканец назвал эту страну «ужасной» за то, что Испания не увеличивает свои военные расходы до 5% от своего ВВП, как он того требует. По его словам, Вашингтон не хочет иметь с Мадридом ничего общего.
Накануне республиканец интервью изданию The Telegraph заявил, что сильно разочарован британским премьером Киром Стармером из-за запрета использовать остров Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану. По его мнению, первоначальный отказ Стармера использовать войсками США базу на одном из островов архипелага Чагос «не похож ни на что происходившее между странами раньше».