Верховного лидера Ирана Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед

Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи состоятся в городе Мешхед, где он родился. Об этом информирует агентство Fars.
Как передаёт источник, тело Хаменеи будет перевезено в Мешхед после проведения траурного митинга в Тегеране. Точное расписание прощальных мероприятий станет известно позднее.
Хаменеи погиб в результате авиаударов, нанесённых США и Израилем по территории Исламской Республики. При этом, по данным иранских СМИ, его сын Моджтаба Хаменеи остался жив.
Военная операция против Ирана начата США и Израилем 28 февраля. Ударам подверглись ряд иранских городов, включая столицу. В ответ Иран осуществляет ракетные и дрон-атаки по израильской территории, а также по американским объектам в регионе Ближнего Востока.