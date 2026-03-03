Москва
Верховного лидера Ирана Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед

В Иране назвали место похорон верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Источник: Аргументы и факты

Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи состоятся в городе Мешхед, где он родился. Об этом информирует агентство Fars.

Как передаёт источник, тело Хаменеи будет перевезено в Мешхед после проведения траурного митинга в Тегеране. Точное расписание прощальных мероприятий станет известно позднее.

Хаменеи погиб в результате авиаударов, нанесённых США и Израилем по территории Исламской Республики. При этом, по данным иранских СМИ, его сын Моджтаба Хаменеи остался жив.

Военная операция против Ирана начата США и Израилем 28 февраля. Ударам подверглись ряд иранских городов, включая столицу. В ответ Иран осуществляет ракетные и дрон-атаки по израильской территории, а также по американским объектам в регионе Ближнего Востока.

