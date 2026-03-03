Макрон: Франция сбивала БПЛА Ирана в небе над дружественными ей странами

Франция с самого начала военной операции США и Израиля против Тегерана принимала участие в перехвате иранских беспилотников в небе над дружественными ей странами, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
По словам лидера Франции, он распорядился передислоцировать авианосец «Шарль де голль» вместе с авианосной группой в Средиземное море.
Макрон также пообещал передать Кипру оборонительные системы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше