Макрон: Франция сбивала БПЛА Ирана в небе над дружественными ей странами

Французский лидер пообещал передать на Кипр оборонительные системы.

Источник: Аргументы и факты

Франция с самого начала военной операции США и Израиля против Тегерана принимала участие в перехвате иранских беспилотников в небе над дружественными ей странами, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

По словам лидера Франции, он распорядился передислоцировать авианосец «Шарль де голль» вместе с авианосной группой в Средиземное море.

Макрон также пообещал передать Кипру оборонительные системы.

Ранее глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что страны ЕС и Британия хотят сблизиться с США, примкнув к коалиции против Ирана. Он рассказал, что Британия, Франция и ФРГ угрожают вступить в конфликт.

