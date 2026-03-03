Трамп раскритиковал Байдена за военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за масштабную военную помощь Украине, заявив, что это нанесло ущерб безопасности американских союзников на Ближнем Востоке.
Выступая в Белом доме на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Трамп заявил, что при Байдене Киеву передали значительные объемы высокотехнологичного вооружения.
«У нас есть высокотехнологичное оружие, и многое из этого Байден раздал по глупости, просто даром. Я не против Украины, но они отдали слишком много… Wall Street Journal неверно осветили ситуацию, написав, что оружие уходило на Ближний Восток. Нет, его отдавали Украине. Ближнему Востоку досталось совсем мало… оружие именно раздаривалось Украине», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало на фоне обострения вокруг Ирана. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран в ответ наносит удары по территории Израиля и по военным объектам США в регионе.
Ранее экс-президент США Джо Байден заявил, что во время своего пребывания у власти встречался с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер. Об этом он сообщил, выступая перед членами Демократической партии в Южной Каролине.