Вучич: Европа «погрузится в ад» из-за закрытия Ормузского пролива

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич предрек Европе пагубные последствия от дальнейшей блокады Ормузского пролива при продолжении эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал N1.
«Мы входим в невозможную ситуацию. Если это продолжится, то все в Европе буквально погрузятся в ад, — заявил президент в ходе осмотра реконструированного диспетчерского центра Электросетей Сербии. — Если Ормузский пролив не откроют, то цены на нефть убьют нас всех».
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что более 3 тыс. судов ожидают в портах Персидского залива возможности пройти через Ормузский пролив. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. По нему проходит примерно пятая часть всего мирового экспорта нефти.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.