КСИР: цена нефти может достичь $200 из-за закрытия Ормузского пролива

ДОХА, 3 марта. /ТАСС/. Цена нефти может достичь $200 за баррель из-за закрытия Ираном Ормузского пролива. Об этом заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Эбрахим Джабари.
«Мы закрыли Ормузский пролив. Сейчас цена на нефть превысила $80 и скоро достигнет $200. США, чья жизнь и смерть зависят от нефти, страдают из-за долгов и внутренних проблем. Америка жаждет нефти. Пусть знают, что мы пока закрыли Ормузский пролив и не позволяем проходить судам», — приводит его слова агентство ISNA.
По его словам, Иран нанесет удар по «любой стране, которая попытается вывозить топливо отсюда, к настоящему моменту он поразил несколько судов».