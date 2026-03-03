Москва
КСИР: цена нефти может достичь $200 из-за закрытия Ормузского пролива

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Эбрахим Джабари пригрозил, что Иран атакует любую страну, которая попытается вывозить топливо оттуда.

ДОХА, 3 марта. /ТАСС/. Цена нефти может достичь $200 за баррель из-за закрытия Ираном Ормузского пролива. Об этом заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Эбрахим Джабари.

«Мы закрыли Ормузский пролив. Сейчас цена на нефть превысила $80 и скоро достигнет $200. США, чья жизнь и смерть зависят от нефти, страдают из-за долгов и внутренних проблем. Америка жаждет нефти. Пусть знают, что мы пока закрыли Ормузский пролив и не позволяем проходить судам», — приводит его слова агентство ISNA.

По его словам, Иран нанесет удар по «любой стране, которая попытается вывозить топливо отсюда, к настоящему моменту он поразил несколько судов».

КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
