Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заявил о 700 погибших в Иране от ударов США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что за последние четыре дня погибли свыше 700 жителей Ирана. Количество жертв атаки США и Израиля продолжает расти.

В заявлении КСИР говорится, что за минувшие дни армии США и Израиля вопреки своим заявлениям о нанесении ударов только по военным объектам совершили серию атак на гражданские здания. Целями стали школы, больницы, стадионы, рестораны и свадебные залы.

По данным КСИР, такие удары преследовали цель запугать население. Там добавили, что американские и израильские военные должны знать, что ни одно из этих преступлений не останется без ответа.

«Война против США и захватнического режима будет продолжаться на более продвинутом уровне», — заявили в КСИР.

Ранее в иранском городе Кум ракетный удар пришёлся по зданию, где заседает Совет экспертов. Это место, где проходят выборы нового верховного лидера. Информации о том, находились ли в момент атаки члены совета в здании и удалось ли им выжить, пока нет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше