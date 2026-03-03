КСИР заявил о 700 погибших в Иране от ударов США и Израиля

Ранее в иранском городе Кум ракетный удар пришёлся по зданию, где заседает Совет экспертов. Это место, где проходят выборы нового верховного лидера. Информации о том, находились ли в момент атаки члены совета в здании и удалось ли им выжить, пока нет.