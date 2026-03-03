В территориальных водах Ирака застряли семь танкеров

«Семь танкеров застряли в иракских территориальных водах в ожидании безопасного прохода через Ормузский пролив», — отметил представитель иракской службы портов, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что по той же причине «движение танкеров по трем судоходным линиям из Китая заморожено, танкеры не могут добраться до иракского берега». Представитель службы также информировал, что «тарифы на морские перевозки в Ирак выросли за последние несколько дней на 60% из-за повышения стоимости страховки».