В территориальных водах Ирака застряли семь танкеров

Перевозящие нефть судна не могут двигаться дальше из-за опасности пересечения Ормузского пролива.

РАБАТ, 3 марта. /ТАСС/. Семь танкеров, груженных иракской нефтью, не могут выйти из территориальных вод Ирака из-за опасности пересечения Ормузского пролива. Об этом сообщил представитель Службы морских портов страны.

«Семь танкеров застряли в иракских территориальных водах в ожидании безопасного прохода через Ормузский пролив», — отметил представитель иракской службы портов, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что по той же причине «движение танкеров по трем судоходным линиям из Китая заморожено, танкеры не могут добраться до иракского берега». Представитель службы также информировал, что «тарифы на морские перевозки в Ирак выросли за последние несколько дней на 60% из-за повышения стоимости страховки».

Вместе с тем, как заявило министерство нефти Ирака, сокращение добычи энергетического сырья в стране и его экспорта морским путем из-за ситуации вокруг Ормузского пролива «не повлияло на непрерывную работу перерабатывающих заводов в стране». «Производство всех видов нефтепродуктов для внутреннего рынка продолжается в штатном режиме», — пояснили в ведомстве.

