Глава АдГ Вайдель назвала немецких политиков болванами

Алиса Вайдель обвинила власти Германии в проведении безответственной политики, а власть предержащих назвала «болванами».

Источник: Аргументы и факты

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель подвергла резкой критике курс германских властей, охарактеризовав его как безответственный, а правящую элиту назвала болванами.

«Вся эта политика немецкого федерального правительства и предыдущего тоже является безответственной. Нас в одностороннем порядке загнали в тупик. И это просто потому, извините, что нами правят болваны, если говорить прямо», — заявила Вайдель в ходе брифинга в бундестаге.

Наиболее жёсткие оценки со стороны политика получили подходы правительства в миграционной и промышленной сферах, а также вопросы, касающиеся национальной безопасности.

Ранее Алиса Вайдель выразила мнение, что достижение мира в Европе невозможно без активного участия России.

