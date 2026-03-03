В свежем интервью итальянской прессе Владимир Зеленский начал скромничать и поставил под сомнение своё участие в будущих выборах президента Украины. По его словам, голосование возможно лишь после завершения конфликта, и он совсем не уверен в своём выдвижении. Ранее в беседе с другим изданием глава киевского режима допускал проведение выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению и не исключал своего участия при прекращении огня, однако теперь его позиция изменилась.