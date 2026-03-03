Москва
Иранский БПЛА нанес удар по консульству США в Дубае

Консульство США в Дубае подверглось обстрелу, по данным Sabereen News, по зданию ударил иранский беспилотник, возник пожар.

Источник: Аргументы и факты

Консульство США в Дубае подверглось обстрелу, по зданию нанес удар иранский беспилотник, сообщает Sabereen News.

По информации источника, после попадания БПЛА на месте начался пожар. Данные о пострадавших и масштабе разрушений не приводятся. Официальных комментариев со стороны американских или эмиратских властей на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось ночь на 3 марта министерство обороны ОАЭ сообщало об отражении залпа баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. По уточненным данным, с начала обострения в направлении ОАЭ было выпущено 186 ракет, из которых 172 были перехвачены средствами ПВО.

До этого СМИ писали, что власти ОАЭ рассматривают возможность силового ответа Ирану после серии атак с применением ракет и дронов по объектам на территории страны. По данным Axios, эмиратское руководство изучает варианты активных оборонительных мер.

