Макрон подтвердил отправку авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что авианосец Шарль де Голль направляется в Средиземное море в связи с перекрытием Ормузского пролива и ростом напряжения в Суэцком канале и в Красном море.

Источник: Reuters

«Я отдал приказ, чтобы авианосец Шарль де Голль взял курс на Средиземное море», — заявил французский президент в обращении к нации. По его словам, через этот пролив проходит около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа.

Макрон также заявил, что Франция сбивала иранские беспилотники с самых первых часов конфликта, чтобы защитить воздушное пространство ее союзников.

Накануне министерство обороны ОАЭ заявило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе Camp de la Paix в Абу-Даби. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил факт атаки, отметив, что ущерб оказался незначительным.

Напряжение в регионе возросло после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские объекты и американские военные базы в регионе.

