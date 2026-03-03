Макрон подтвердил отправку авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море

«Я отдал приказ, чтобы авианосец Шарль де Голль взял курс на Средиземное море», — заявил французский президент в обращении к нации. По его словам, через этот пролив проходит около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа.
Макрон также заявил, что Франция сбивала иранские беспилотники с самых первых часов конфликта, чтобы защитить воздушное пространство ее союзников.
Накануне министерство обороны ОАЭ заявило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе Camp de la Paix в Абу-Даби. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил факт атаки, отметив, что ущерб оказался незначительным.
Напряжение в регионе возросло после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские объекты и американские военные базы в регионе.