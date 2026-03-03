«Хезболлах» подбила третий за сутки израильский танк Merkava

БЕЙРУТ, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитского движения «Хезболлах» сообщило о проведении операции, в ходе которой был подбит третий за сутки израильский танк. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.
«При атаке на механизированный патруль наши бойцы поразили противотанковыми управляемыми ракетами неприятельский танк Merkava в окрестностях города Метула, — указывается в тексте. — Зафиксировано прямое попадание в бронемашину». Ранее сообщалось о подбитых танках Меrkava в приграничных районах Кфар-Кила и Кфар-Шуба.
Во второй половине дня ракетному обстрелу подверглась казарма израильских войск на базе Келаа на оккупированных Голанских высотах. Как отмечается в коммюнике, силы сопротивления сделали также несколько залпов по базе Равия на Голанах. О последствиях этих атак сведений не приводится.