КСИР пригрозил ударить «по всем экономическим центрам региона»

Это произойдет в случае, если противник попытается нанести ущерб основным объектам исламской республики, сообщил советник командующего иранским Корпусом стражей исламской революции генерал Эбрахим Джабари.

ДОХА, 3 марта. /ТАСС/. Иран может нанести удар по главным экономическим центрам Ближнего Востока в случае нанесения дополнительного ущерба исламской республике. Об этом заявил советник командующего иранским Корпусом стражей исламской революции генерал Эбрахим Джабари.

«Мы сказали врагу, что, если он попытается нанести ущерб нашим основным объектам, мы ударим по всем экономическим центрам региона. Пусть знают, что мы это сделаем», — приводит его слова агентство ISNA.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
