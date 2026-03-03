КСИР пригрозил ударить «по всем экономическим центрам региона»

ДОХА, 3 марта. /ТАСС/. Иран может нанести удар по главным экономическим центрам Ближнего Востока в случае нанесения дополнительного ущерба исламской республике. Об этом заявил советник командующего иранским Корпусом стражей исламской революции генерал Эбрахим Джабари.
«Мы сказали врагу, что, если он попытается нанести ущерб нашим основным объектам, мы ударим по всем экономическим центрам региона. Пусть знают, что мы это сделаем», — приводит его слова агентство ISNA.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.