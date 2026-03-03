Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: Совет экспертов Ирана скоро объявит имя нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана может назвать имя нового верховного лидера в ближайшие часы.

Источник: Аргументы и факты

Совет экспертов Ирана завершает заседания по избранию нового верховного лидера Исламской Республики и может объявить решение уже в ближайшие часы или дни. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, заседания проходят в штатном режиме в «безопасном пространстве» и находятся на завершающей стадии.

Отмечается, что погибший верховный лидер Али Хаменеи при жизни не называл своего преемника, возложив полномочия по выбору нового лидера на Совет экспертов, который является высшим религиозно-политическим органом страны, уполномоченным решать этот вопрос.

Хаменеи погиб в результате авиаударов, нанесённых США и Израилем. Похороны пройдут в его родном городе Мешхеде.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше