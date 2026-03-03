Fars: Совет экспертов Ирана скоро объявит имя нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана завершает заседания по избранию нового верховного лидера Исламской Республики и может объявить решение уже в ближайшие часы или дни. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, заседания проходят в штатном режиме в «безопасном пространстве» и находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что погибший верховный лидер Али Хаменеи при жизни не называл своего преемника, возложив полномочия по выбору нового лидера на Совет экспертов, который является высшим религиозно-политическим органом страны, уполномоченным решать этот вопрос.
Хаменеи погиб в результате авиаударов, нанесённых США и Израилем. Похороны пройдут в его родном городе Мешхеде.