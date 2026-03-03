Москва
Вучич предрек Европе ад в энергетике при дальнейшей эскалации вокруг Ирана

Президент Словакии заявил о необходимости принять меры, чтобы не допустить роста цен на нефть и газ в условиях дефицита энергоносителей.

Источник: Аргументы и факты

Европу ждет тяжелая ситуация в сфере энергетики в случае продолжения вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Все в Европе будем в аду, если это продолжится», — сказал он, общаясь с представителями СМИ во время осмотра реконструированного диспетчерского центра Электросетей Сербии.

Вучич считает, что следует принять меры для субвенций в марте, чтобы не допустить роста цен на нефть и газ в условиях нехватки энергоносителей.

Ранее журналисты Bloomberg выразили мнение, что Европе грозит экономический кризис, если война на Ближнем Востоке затянется дольше месяца, как ранее говорил президент США Дональд Трамп.

Напомним, 3 марта биржевые цены на природный газ в Европе впервые с 6 февраля 2023 года превысили отметку в $650 за тысячу кубометров из-за перекрытия Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

