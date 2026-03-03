МИД: западные статьи об убитых на Донбассе детях вышли за нормы морали

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Запад, выпуская заказные статьи о том, что Россия якобы использует монументы погибшим детям для пропаганды, зашел далеко за пределы человеческой морали, заявил МИД РФ.
В ведомстве обратились к статье британской газеты Financial Times, которая выпустила материал под заголовком «Россия использует монументы для распространения дезинформации», в котором рассказывалось о «пропагандистском характере» мемориального комплекса «Аллея ангелов», посвященного детям, убитым киевским режимом в ходе военной кампании, начатой против Донбасса в 2014 году.
«Сам факт того, что объектом подобных манипуляций становится место, где высечены имена убитых ДЕТЕЙ, уже выходит за пределы не только журналистики, но и элементарной человеческой морали. Там, где любой нормальный человек молча склонит голову, автор позволяет себе рассуждать о “пропагандистской пользе” от гибели детей и объявляет сохранение их памяти “актом пропаганды Кремля”, — говорится в материале МИД России, направленном на развенчание фейка британской газеты.
Как отметили в ведомстве, подобным образом Запад использует отработанную годами схему, при которой они «объявляют память пропагандой» и под этим предлогом пытаются ее уничтожить. Именно по такому сценарию на Западе пытаются переписать итоги Второй мировой войны, подчеркнули дипломаты.
«В стремлении обелить Зеленского и его спонсоров газета подвергает сомнению сам факт гибели детей, утверждая, что, мол, Киев никого не убивал, а возведённые памятники жертвам “несут пропагандистскую функцию”, при помощи которой Россия оправдывает “агрессию в отношении Украины”, — заявили в МИД РФ.
При этом в министерстве подчеркнули, что доказательств преступлений киевского режима собрано такое количество, что не заметить их могут лишь те, кто активно избегает такой информации.
«Что касается “Аллеи Ангелов” в Донецке, то за каждым именем ребёнка стоит настоящая трагедия реальных жителей Донбасса, ставших жертвами киевского режима», — резюмирует российский МИД.