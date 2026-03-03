Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция окажет поддержку союзникам на Ближнем Востоке, заявил Макрон

Макрон: Франция окажет поддержку своим союзникам на Ближнем Востоке.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Франция имеет оборонные договоры с Катаром, Кувейтом и ОАЭ, окажет союзникам поддержку в свете эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«У Франции есть оборонные договоры с Катаром, Кувейтом и ОАЭ — два последних государства в особенности стали целью (Ирана — ред.), и мы должны отказать им поддержку», — заявил Макрон в обращении в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Французский лидер добавил, что Франция с первых часов конфликта помогала ближневосточным союзникам сбивать БПЛА, запускаемые Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. По данным иранского агентства Mehr, ударам Ирана в ходе конфликта, кроме Израиля, подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше