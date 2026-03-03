Франция окажет поддержку союзникам на Ближнем Востоке, заявил Макрон

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Франция имеет оборонные договоры с Катаром, Кувейтом и ОАЭ, окажет союзникам поддержку в свете эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«У Франции есть оборонные договоры с Катаром, Кувейтом и ОАЭ — два последних государства в особенности стали целью (Ирана — ред.), и мы должны отказать им поддержку», — заявил Макрон в обращении в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
Французский лидер добавил, что Франция с первых часов конфликта помогала ближневосточным союзникам сбивать БПЛА, запускаемые Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. По данным иранского агентства Mehr, ударам Ирана в ходе конфликта, кроме Израиля, подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство.