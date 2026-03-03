Макрон назвал нарушением международного права удары США и Израиля по Ирану

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил полностью разорвать торговлю с Испанией после её отказа поддержать рост военных расходов и операцию против Ирана. Мадрид открыто раскритиковал удары и потребовал убрать американскую военную технику со своей территории, фактически бросив вызов линии Вашингтона.