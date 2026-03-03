В Ельце фельдшеру скорой сломали нос за общение с пациенткой

«Бригада приехала на вызов к молодому человеку в неадекватном состоянии. Тот от осмотра отказался. Вместе с молодым человеком дома находились три женщины. Одна из них пожаловалась на плохое самочувствие и попросила измерить давление. В момент общения с женщиной 31-летний фельдшер скорой получил удар в лицо. Удар оказался такой силы, что наш сотрудник потерял сознание. Получил перелом костей носа и закрытую черепно-мозговую травму», — сообщила Самошина в своём Telegram-канале.