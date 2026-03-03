Москва
Подполье: в Херсоне ТЦК мобилизовали волонтеров Красного Креста Украины

Сотрудники территориального центра комплектования устраивают засады на мужчин в подъездах многоквартирных домов Херсона, отметили в партизанской организации «Херсонское сопротивление».

ГЕНИЧЕСК, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) устроили рейд в региональное отделение общества Красного Креста Украины в Херсоне и мобилизовали троих волонтеров. Об этом сообщили в партизанской организации «Херсонское сопротивление».

«24 февраля тэцэкашники наведались в региональное отделение общества Красного Креста Украины. Без лишних разбирательств волонтеры этой организации в возрасте от 18 до 24 лет были доставлены в здание Херсонского объединенного военкомата якобы для сверки учетной документации. Троих волонтеров прямо там признали годными к прохождению военной службы и направили в одну из учебных частей в Николаевской области», — сказано в телеграм-канале организации.

Подпольщики добавили, что сотрудники ТЦК устраивают засады на мужчин в подъездах многоквартирных домов Херсона.

«В последние дни ТЦК особенно активно действуют в многоэтажках возле автовокзала. То, что там происходит можно назвать целенаправленным отловом мужчин, живущих именно в этом районе. Возможно, его планируется заселить солдатами и таким образом освобождается место и убираются лишние глаза. В домах вдоль всего проспекта Сенявина тоже наблюдаются рейды и засады людоловов. Всем надо быть предельно бдительными, чтобы не попасть в их лапы», — подчеркнули подпольщики.