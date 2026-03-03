Подполье: в Херсоне ТЦК мобилизовали волонтеров Красного Креста Украины

«В последние дни ТЦК особенно активно действуют в многоэтажках возле автовокзала. То, что там происходит можно назвать целенаправленным отловом мужчин, живущих именно в этом районе. Возможно, его планируется заселить солдатами и таким образом освобождается место и убираются лишние глаза. В домах вдоль всего проспекта Сенявина тоже наблюдаются рейды и засады людоловов. Всем надо быть предельно бдительными, чтобы не попасть в их лапы», — подчеркнули подпольщики.