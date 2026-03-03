Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция направит на Кипр фрегат и средства ПВО после ударов по базам на острове

Французский президент Эмманюэль Макрон напомнил, что Кипр входит в ЕС и связан с Парижем соглашением о стратегическом партнерстве.

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Франция примет участие в укреплении обороны Кипра, направив туда свой фрегат и средства ПВО, после того как находящиеся на острове британские военные базы подверглись ударам беспилотников. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения к нации, транслировавшегося пресс-службой Елисейского дворца.

«Я решил направить туда дополнительные средства противовоздушной обороны и французский фрегат Languedoc, который прибудет к берегам Кипра уже сегодня вечером», — заявил он.

Президент напомнил, что Кипр является членом ЕС, а также о том, что Франция недавно подписала с этой страной соглашение о стратегическом партнерстве. Он добавил, что координирует усилия с другими союзниками, в первую очередь с Грецией, чтобы получить дополнительную поддержку в обеспечении безопасности острова.

2 марта британской авиабазе Акротири был нанесен ущерб в результате атаки беспилотника. Согласно информации агентства Reuters, дрон был запущен шиитским движением «Хезболлах» с территории Ливана. Власти Кипра накануне эвакуировали гражданское население деревни Акротири, находящейся под юрисдикцией британской заморской территории в непосредственной близости от аэродрома базы, который был целью ударов.

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил об отправке на Кипр вертолеты и эсминец HMS Dragon для укрепления безопасности на своей военной базе. Греция направила на Кипр два фрегата ВМС, оборудованных антидроновой системой «Кентавр», и две пары истребителей F-16.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше