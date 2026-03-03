Франция направит на Кипр фрегат и средства ПВО после ударов по базам на острове

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Франция примет участие в укреплении обороны Кипра, направив туда свой фрегат и средства ПВО, после того как находящиеся на острове британские военные базы подверглись ударам беспилотников. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения к нации, транслировавшегося пресс-службой Елисейского дворца.
«Я решил направить туда дополнительные средства противовоздушной обороны и французский фрегат Languedoc, который прибудет к берегам Кипра уже сегодня вечером», — заявил он.
Президент напомнил, что Кипр является членом ЕС, а также о том, что Франция недавно подписала с этой страной соглашение о стратегическом партнерстве. Он добавил, что координирует усилия с другими союзниками, в первую очередь с Грецией, чтобы получить дополнительную поддержку в обеспечении безопасности острова.
2 марта британской авиабазе Акротири был нанесен ущерб в результате атаки беспилотника. Согласно информации агентства Reuters, дрон был запущен шиитским движением «Хезболлах» с территории Ливана. Власти Кипра накануне эвакуировали гражданское население деревни Акротири, находящейся под юрисдикцией британской заморской территории в непосредственной близости от аэродрома базы, который был целью ударов.
Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил об отправке на Кипр вертолеты и эсминец HMS Dragon для укрепления безопасности на своей военной базе. Греция направила на Кипр два фрегата ВМС, оборудованных антидроновой системой «Кентавр», и две пары истребителей F-16.