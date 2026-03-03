Талалаев: «Зенит» — с победой и удачи, хотя болеть буду за «Краснодар»

Таким образом, команда Сергея Семака вышла в полуфинал Пути регионов Кубка России. Стоит отметить, что «Зенит» второй раз за четыре дня обыграл «Балтику». 27 февраля игра в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура РПЛ завершилась с аналогичным счётом — 1:0.