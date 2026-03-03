Ричмонд
Талалаев: «Зенит» — с победой и удачи, хотя болеть буду за «Краснодар»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о чемпионской гонке в Российское премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» — с победой и удачи, хотя болеть буду за «Краснодар», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Сегодня «Балтика» уступила «Зениту» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России. Встреча в Калининграде завершилась со счётом 0:1.

Таким образом, команда Сергея Семака вышла в полуфинал Пути регионов Кубка России. Стоит отметить, что «Зенит» второй раз за четыре дня обыграл «Балтику». 27 февраля игра в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура РПЛ завершилась с аналогичным счётом — 1:0.

Ранее сообщалось, что Талалаев надел кепку с надписью «Чемпионы-2025» на матч «Балтики» с «Зенитом» в Кубке России.