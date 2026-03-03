Макрон назвал стратегической ошибкой операцию Израиля в Ливане

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Наземная операция Израиля в Ливане в ответ на удары со стороны движения «Хезболлах» станет опасной эскалацией и стратегической ошибкой. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в ходе телевизионного обращения к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.
«В последние часы война распространилась на Ливан, откуда движение “Хезболлах”, совершив серьезную ошибку, нанесло удар по Израилю и подвергло опасности ливанцев. Израиль, видимо, принимает решение о наземной операции, что также будет опасной эскалацией и стратегической ошибкой», — сказал президент. Он потребовал от движения прекратить удары по Израилю, призвав еврейское государство соблюдать территориальную целость республики.
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».