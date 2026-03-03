Жулин: никто в мире не ждёт возвращения российских фигуристов

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил шансы российских фигуристок на возвращение к международным турнирам.
«Думаю, что нашего возвращения вообще никто в мире не ждёт. Тем более что выложенные видеозаписи программ Трусовой и Валиевой с четверными тулупами и лутцами говорят о том, что наши фигуристы, как всегда, находятся на коне», — цитирует Жулина РИА Новости.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских фигуристов с 2022 года.
На Олимпийских играх — 2026 в качестве исключения выступили Пётр Гуменник и Аделия Петросян. В сентябре они выиграли олимпийский отбор, а затем получили персональные приглашения на Игры. Оба фигуриста по итогам индивидуального турнира заняли шестые места.
