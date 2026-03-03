Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жулин: никто в мире не ждёт возвращения российских фигуристов

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил шансы российских фигуристок на возвращение к международным турнирам.

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил шансы российских фигуристок на возвращение к международным турнирам.

«Думаю, что нашего возвращения вообще никто в мире не ждёт. Тем более что выложенные видеозаписи программ Трусовой и Валиевой с четверными тулупами и лутцами говорят о том, что наши фигуристы, как всегда, находятся на коне», — цитирует Жулина РИА Новости.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских фигуристов с 2022 года.

На Олимпийских играх — 2026 в качестве исключения выступили Пётр Гуменник и Аделия Петросян. В сентябре они выиграли олимпийский отбор, а затем получили персональные приглашения на Игры. Оба фигуриста по итогам индивидуального турнира заняли шестые места.

Ранее сообщалось, что Александр Энберт назвал Гуменника главным героем Олимпиады-2026.