DPA: Трамп на встрече с Мерцем в Овальном кабинете говорил 30 минут

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Общение президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца с журналистами в Белом доме длилось около 35 минут, из которых примерно 30 говорил американский лидер. На это обратило внимание агентство DPA.
Главе германского правительства, как и во время первой двусторонней встречи с Трампом около 10 месяцев назад, снова досталось мало времени для выражения своего мнения. Тогда Мерц говорил лишь 3 минуты и 50 секунд, а американский лидер — почти 36 минут. И сейчас канцлеру удалось высказаться только в течение трех с лишним минут.
Президент США, отвечая на вопросы журналистов, говорил об операции против Ирана, роли европейских партнеров, расходах НАТО на оборону, конфликте на Украине, энергетической политике, торговых вопросах. Мерц, в свою очередь, обратил внимание на общую с США позицию по отношению к Ирану, указал на негативные последствия конфликта, а также поднял тему Украины. Кроме того, пообещал убедить Испанию в необходимости повышения расходов на оборону.
Это третий визит Мерца в США с момента вступления в должность канцлера ФРГ в мае 2025 года.