Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вновь заявил об «огромной ненависти» между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть». Трансляцию вел Белый дом.

Источник: AP 2024

«Между президентом Путиным и президентом Зеленским — огромная ненависть. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но, думаю, это практически на высшем уровне», — сказал политик.

Он добавил, что подобный негатив на личном уровне глав государств оказывает влияние на ход конфликта, что плохо для обеих сторон.

В конце января Трамп уже говорил, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга. «Зеленский и Путин ненавидят друг друга. И это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — отмечал политик.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше