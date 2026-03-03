Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АТОР: около 3,9 тысячи россиян покинули страны Персидского залива за два дня

За два дня страны Персидского залива покинули около 3,9 тыс. российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За два дня страны Персидского залива покинули около 3,9 тыс. российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1,1 тыс. человек, сегодня, 3 марта, — ещё порядка 2,8 тыс. пассажиров», — говорится в публикации Telegram-канала АТОР.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, как вернуть деньги за отменённые перелёты и туры в страны Ближнего Востока.

В российском МИД рекомендовали гражданам России, находящимся на Ближнем Востоке, принимать повышенные меры личной безопасности и выполнять указания местных властей.