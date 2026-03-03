Ричмонд
КСИР пообещал «открыть врата» ада для США и Израиля

Генерал-майор Али Мохаммад Наэини заявил о продолжении «непрерывных ударов» по противнику.

ДОХА, 3 марта. /ТАСС/. Иран жестко накажет США и Израиль за нападение на страну. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Али Мохаммад Наэини.

«Врата ада с каждой минутой будут открываться для США и Израиля все шире», — приводит его слова агентство IRNA.

Генерал пообещал продолжать «непрерывные удары» по противнику.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
