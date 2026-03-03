Москва
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио

Рубио: США проводят операции по уничтожению ракетного потенциала Ирана.

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные США проводят операции по систематическому уничтожению ракетного потенциала Ирана.

«Центральное командование в рамках совместных операций осуществляет систематическое уничтожение их ракетного пояса, уничтожение их пусковых установок и уничтожение их способности к их производству, а также уничтожение их военно-морского флота», — сказал Рубио журналистам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

