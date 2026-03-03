В Израиле заявили, что выпустили четыре тысячи боеприпасов по Ирану

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВВС Израиля выпустили четыре тысячи боеприпасов по Ирану с начала операции и уничтожили около 300 иранских пусковых ракетных установок, утверждает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Израильские ВВС нанесли удары по десяткам пусковых площадок и уничтожили около 300 пусковых ракетных установок. С начала операции израильские ВВС выпустили четыре тысячи боеприпасов по всему Ирану», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.