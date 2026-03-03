Соболев: Саша больше не будет хорошим мальчиком

Нападающий «Зенита» Александр Соболев связал с эмоциями свой жест в сторону главного тренера команды Сергея Семака во время матча второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России с «Балтикой».
На 75-й минуте он вышел на замену, а уже на 79-й минуте забил гол. После этого он развернулся и показал жест в сторону скамейки «Зенита». Соцсети «Матч ТВ» сообщают, что в этот момент Соболев прокричал: «Я на поле должен быть».
«Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком. Саша теперь будет плохим, каким был до этого», — приводит его слова пресс-служба клуба.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
«Зенит» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов Кубка России.
Ранее сообщалось, что Соболев забил гол впервые с сентября.