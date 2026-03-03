Москва
Госдеп сообщил, что более 9 тыс. американцев покинули Ближний Восток

В их числе 300 человек, которые находились в Израиле.

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США сообщил, что за последние несколько дней более 9 тыс. американцев покинули Ближний Восток в связи с проведением Вашингтоном военной операции против Ирана.

Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, «в последние несколько дней более 9 тыс. американских граждан вернулись с Ближнего Востока». В их числе 300 человек, которые находились в Израиле.

Вашингтонская администрация ранее заявила, что намерена организовать эвакуационные рейсы для американцев, находящихся на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

