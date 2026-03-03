TWZ: подлодка «Варшавянка» уцелела после удара США по Ирану

По данным TWZ, спутниковые снимки, полученные 2 марта, подтвердили, что единственная подводная лодка типа Kilo и мини-подводные лодки, находящиеся в порту, остались целыми после удара. «Единственная подводная лодка типа Kilo и мини-подводные лодки, остающиеся в порту, судя по всему, не пострадали», — говорится в публикации.
Ранее портал USNI News сообщил, что американские силы нанесли удар по базе с иранскими подводными лодками проекта «Варшавянка». В арсенале Ирана находятся три дизель-электрические подводные лодки проекта Tareq (модернизированные подлодки проекта «Варшавянка»), две субмарины проекта Fateh и несколько мини-подлодок проекта Ghadir. Субмарины проекта Tareq считаются крупнейшими и наиболее совершенными среди иранских подводных лодок, их длина составляет 74 метра, а вооружение включает 18 торпед. Эти подводные лодки способны оставаться под водой в течение нескольких дней.
Данная информация подчеркивает важность военно-морских сил Ирана в контексте региональной безопасности и потенциальных конфликтов с Соединенными Штатами. Способность подводных лодок оставаться невредимыми после атак может изменить стратегический баланс в регионе.
Ранее сообщалось, что Иран вернул в строй российскую подлодку «Палтус».