TWZ: подлодка «Варшавянка» уцелела после удара США по Ирану

Иранская подводная лодка проекта «Варшавянка», известная по кодификации НАТО как Kilo, не пострадала в результате удара, нанесенного США по военно-морской базе Бендер-Аббас.

Иранская подводная лодка проекта «Варшавянка», известная по кодификации НАТО как Kilo, не пострадала в результате удара, нанесенного США по военно-морской базе Бендер-Аббас. Об этом сообщает издание TWZ, ссылаясь на анализ спутниковых снимков.

По данным TWZ, спутниковые снимки, полученные 2 марта, подтвердили, что единственная подводная лодка типа Kilo и мини-подводные лодки, находящиеся в порту, остались целыми после удара. «Единственная подводная лодка типа Kilo и мини-подводные лодки, остающиеся в порту, судя по всему, не пострадали», — говорится в публикации.

Ранее портал USNI News сообщил, что американские силы нанесли удар по базе с иранскими подводными лодками проекта «Варшавянка». В арсенале Ирана находятся три дизель-электрические подводные лодки проекта Tareq (модернизированные подлодки проекта «Варшавянка»), две субмарины проекта Fateh и несколько мини-подлодок проекта Ghadir. Субмарины проекта Tareq считаются крупнейшими и наиболее совершенными среди иранских подводных лодок, их длина составляет 74 метра, а вооружение включает 18 торпед. Эти подводные лодки способны оставаться под водой в течение нескольких дней.

Данная информация подчеркивает важность военно-морских сил Ирана в контексте региональной безопасности и потенциальных конфликтов с Соединенными Штатами. Способность подводных лодок оставаться невредимыми после атак может изменить стратегический баланс в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран вернул в строй российскую подлодку «Палтус».

