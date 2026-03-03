Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, почему 11 лет не была в отпуске

«Могу вам честно сказать: я 11 лет не была в отпуске. Ни одного дня. У нас отпуск согласно графику президента, президент в отпуск не ходит, мы, соответственно, тоже. Потому что паузы в мероприятиях на несколько недель быть не может, ну, а мы отвечаем за каждое свое направление в работе», — рассказала Эйсмонт в интервью сельской учительнице из Дрогичинского района Брестской области Инне Яковчик, видеозапись которого та разместила в своих соцсетях.