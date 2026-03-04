Ричмонд
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, почему 11 лет не была в отпуске

Эйсмонт рассказала, что 11 лет не была в отпуске из-за графика Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что из-за графика главы государства не была в отпуске 11 лет.

«Могу вам честно сказать: я 11 лет не была в отпуске. Ни одного дня. У нас отпуск согласно графику президента, президент в отпуск не ходит, мы, соответственно, тоже. Потому что паузы в мероприятиях на несколько недель быть не может, ну, а мы отвечаем за каждое свое направление в работе», — рассказала Эйсмонт в интервью сельской учительнице из Дрогичинского района Брестской области Инне Яковчик, видеозапись которого та разместила в своих соцсетях.

Яковчик встретилась с Эйсмонт во вторник во время экскурсии по Дворцу Независимости, которую провели для участниц форума «Женщина и будущее деревни», организованного по инициативе нижней палаты белорусского парламента. Педагог поинтересовалась у пресс-секретаря президента, как ей при такой тяжелой и сложной работе удается всегда хорошо выглядеть.

«Когда ты понимаешь, что у тебя вариантов нет, что ты человек достаточно публичный, что ты человек, по которому во многом судят о разных процессах, что ты человек, который всегда должен и рассказать уметь, и ответить на любой вопрос, и лицо держать, у тебя просто нет вариантов и шансов расслабиться», — ответила Эйсмонт.

Пресс-секретарь отметила, что при желании всегда можно найти время на восстановление сил.

«Все равно ты изыскиваешь возможность где-то по вечерам, где-то в будние дни уделить время семье, уделить время друзьям, где-то себе. Вот правда, чем насыщеннее график, тем более ценными становятся эти минуты, и ты их начинаешь использовать максимально рационально», — сказала она.

Эйсмонт рассказала, что старается отдыхать, заниматься спортом, а самое главное — высыпаться. «Как бы ни было там сложно это, все равно где-то заставить себя пораньше лечь спать. В последнее время я научилась это делать, если есть такая возможность», — сказала пресс-секретарь белорусского лидера.

По ее словам, все эти рецепты — достаточно простые и общеизвестные, главное — их соблюдать.

«Как и во всем, как президент говорит, главное — дисциплина, и в отношении к себе в том числе», — подытожила Эйсмонт.

