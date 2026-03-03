Москва
Родриго — о разрыве «крестов»: я всегда боялся именно этой травмы

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго опубликовал пост по поводу своей травмы крестообразной связки, из-за которой выбыл на десять месяцев.

«Один из самых тяжёлых дней в моей жизни. Как же я всегда боялся именно этой травмы… Возможно, жизнь в последнее время была ко мне немного жестока… Не знаю, заслуживаю ли я этого, но на что мне жаловаться?» — написал игрок.

В своём обращении он также подтвердил, что выбыл до конца сезона и пропустит чемпионат мира — 2026. При этом футболист поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье, назвав эту ситуацию «временным испытанием».

«Это всего лишь “до встречи”… Бог по-прежнему держит всё под контролем», — отметил он.

Повреждение 25-летний Родриго получил в матче 26-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (0:1). Эта игра стала для него первой после почти месячного отсутствия из-за тендиноза.

В нынешнем сезоне бразилец провёл за сливочных 27 матчей, забил три гола и сделал шесть передач.

Ранее сообщалось, что Килиану Мбаппе диагностировали растяжение связок колена.