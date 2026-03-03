ЦАХАЛ: Израиль выпустил 4 тысячи боеприпасов по Ирану с начала операции

Информация об этом появилась в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
«Израильские ВВС нанесли удар по десяткам стартовых площадок и уничтожили около 300 пусковых установок ракет», — говорится в публикации.
Уточняется, что последние 24 часа «сотни истребителей и самолётов одновременно наносили удары по сотням целей» в Иране и Ливане.
Ранее официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин заявил об ударе по секретному ядерному объекту близ Тегерана.
Кроме того, ЦАХАЛ нанёс удары по местам производства баллистических ракет в Иране, а также по правительственным объектам в центральной части исламской республики.