ЦАХАЛ: Израиль выпустил 4 тысячи боеприпасов по Ирану с начала операции

В ЦАХАЛ заявили, что ВВС Израиля выпустили 4 тыс. боеприпасов по территории Ирана с начала операции.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Израильские ВВС нанесли удар по десяткам стартовых площадок и уничтожили около 300 пусковых установок ракет», — говорится в публикации.

Уточняется, что последние 24 часа «сотни истребителей и самолётов одновременно наносили удары по сотням целей» в Иране и Ливане.

Ранее официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин заявил об ударе по секретному ядерному объекту близ Тегерана.

Кроме того, ЦАХАЛ нанёс удары по местам производства баллистических ракет в Иране, а также по правительственным объектам в центральной части исламской республики.

