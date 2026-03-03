США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США идут с опережением графика в своей операции против Ирана, утверждает госсекретарь Марко Рубио.
«Военное министерство сообщило мне, что все идет с опережением графика», — сказал Рубио журналистам.
Рубио: США идут впереди графика в своей операции против Ирана.
