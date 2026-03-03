Мадрид ответил Трампу на угрозы: правительство Испании напомнило о договоренностях с ЕС

Правительство Испании призвало Дональда Трампа к соблюдению договоренностей с ЕС. Так Мадрид отреагировал на угрозы американского лидера прекратить торговлю с этой страной.
«Испанское правительство ответило, что если Белый дом хочет изменить свои торговые отношения с Испанией, он должен сделать это, соблюдая двусторонние соглашения с ЕС», — пишет издание El Pais.
В публикации также сказано, что в среду 3 марта премьер-министр Испании Педро Санчес сделает заявление по этому вопросу.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить все торговые отношения с Испанией. Он назвал эту европейскую страну «ужасной» за то, что Испания не увеличивает свои военные расходы до 5% от своего ВВП. Также Трампу не понравился запрет Испании использовать военные базы на ее территории для атак на Иран.
Ранее Трамп разочаровался Стармером из-за запрета США использовать остров Диего-Гарсия.
Напомним, Трамп еще год назад пригрозил Мадриду санкциями за отказ увеличить расходы на оборону НАТО.
В ответ в Испании призвали к международной изоляции Трампа.