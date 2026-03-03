Мадрид ответил Трампу на угрозы: правительство Испании напомнило о договоренностях с ЕС

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить все торговые отношения с Испанией. Он назвал эту европейскую страну «ужасной» за то, что Испания не увеличивает свои военные расходы до 5% от своего ВВП. Также Трампу не понравился запрет Испании использовать военные базы на ее территории для атак на Иран.