Трамп: ВМС США могут сопровождать танкеры в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности привлечь Военно-морские силы США для обеспечения безопасности судоходства в районе Ормузского пролива. По его словам, такая мера может быть реализована в случае необходимости.
Американский лидер дал понять, что речь идёт о сопровождении танкеров, проходящих через стратегически важный морской маршрут. Этот шаг рассматривается как возможный ответ на риски для коммерческих перевозок в регионе.
Соответствующее заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что при принятии решения действовать будут без промедления.
Ранее сообщалось, что блокада Ормузского пролива станет большой проблемой для европейцев, которые после отказа от российского газа вынуждены закупать топливо на Ближнем Востоке.