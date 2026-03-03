Трамп заявил, что ему всё равно на участие Ирана в чемпионате мира по футболу

«Мне действительно всё равно. Иран — это страна, которая потерпела серьёзное поражение. Они выдыхаются», — приводит его слова Politico.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанёс удары по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Иран попал в группу G. Команде предстоит сыграть со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.
Ранее Федерация футбола США выступила за участие Ирана в чемпионате мира — 2026.
