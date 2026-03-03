ПВО уничтожила 38 украинских беспилотников над Россией

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Силы ПВО за три часа уничтожили 38 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщили Минобороны.
«Третьего марта в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше