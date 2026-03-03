Ричмонд
Рубио утверждает, что интенсивность ударов по Ирану вскоре усилится

Госсекретарь США сообщил, что эти изменения произойдут в ближайшие часы и дни.

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что американские военные вскоре существенно повысят интенсивность ударов по Ирану.

«Вы начнете замечать изменение масштабов и интенсивности этих ударов», — сказал он. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, эти изменения произойдут «в ближайшие часы и дни».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

