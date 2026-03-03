Средства ПВО за три часа уничтожили 38 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами страны, сообщили в Минобороны.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что 34 БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Крымом и один дрон — над Волгоградской областью.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины атаковали Брянскую область. В результате удара украинского беспилотника повреждён жилой дом в селе Понуровка.