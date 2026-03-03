Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО за три часа уничтожили 38 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами страны, сообщили в Минобороны.

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами страны, сообщили в Минобороны.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 34 БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Крымом и один дрон — над Волгоградской областью.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины атаковали Брянскую область. В результате удара украинского беспилотника повреждён жилой дом в селе Понуровка.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше