Бельгия предложила Франции свои базы для ядерной авиации

Бельгия предложила Франции свои базы для несущей ядерное оружие авиации, заявил глава МИД королевства Максим Прево.

Бельгия предложила Франции свои базы для несущей ядерное оружие авиации, заявил глава МИД королевства Максим Прево.

«Мне представляется это (участие Бельгии в ядерном щите Франции. — RT) хорошей идеей… На практике это может означать, что французские самолёты, оснащённые ядерным оружием, смогут использовать бельгийские авиабазы», — цитирует его ТАСС.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил ранее о готовности использовать силы ядерного сдерживания.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием.

