Бельгия предложила Франции свои базы для ядерной авиации

Бельгия предложила Франции свои базы для несущей ядерное оружие авиации, заявил глава МИД королевства Максим Прево.
«Мне представляется это (участие Бельгии в ядерном щите Франции. — RT) хорошей идеей… На практике это может означать, что французские самолёты, оснащённые ядерным оружием, смогут использовать бельгийские авиабазы», — цитирует его ТАСС.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил ранее о готовности использовать силы ядерного сдерживания.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше